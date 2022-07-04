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В Офісі президента назвали умову переговорів з росією

В Офісі президента відповіли на заяву Кремля про те, що Україні доведеться ухвалити умови РФ і повернутися до переговорів щодо завершення війни.

“Негайне припинення вогню. Виведення z-військ з України. Повернення викрадених громадян. Видача військових злочинців. Механізм репарацій. Визнання суверенних прав України. Російська сторона чудово знає наші умови. Шеф Пєсков (а) може не переживати: прийде час, і ми зафіксуємо їх на папері”, – перерахував умови переговорів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Також він пояснив причини “хлопків” у російських прифронтових містах.

Перша – атака своїх міст власними ракетами як провокація, щоб звинуватити Україну в обстрілі російських міст і зірвати постачання західної зброї.

Друга – в “інтелектуальних операторах російських систем ППО, у яких руки ростуть з місць, де нормальні люди мають інші частини тіла”.

Третя – кармічна: “Маріуполь, Кременчук, Сергіївка, Чортків, Харків, Буча, Сєвєродонецьк – зло завжди має наслідки”.

Четверта – Божий промисел.

4 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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