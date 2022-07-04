У розвідці пояснили, чому загрози від білоруської армії для України зараз не існує

Про це Буданов розповів у інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, наразі в Білорусі перебуває мізерна кількість російських військових, а загрози з боку білоруської армії, яка зараз проводить мобілізаційні навчання на кордоні з Україною, він не бачить ні зараз, ні в найближчій перспективі.

«Російських військ взагалі мізерна кількість, абсолютно мізерна… Це абсолютно планові заходи білоруської армії, які вони проводять. Ми знали про них за два з половиною місяці точно до того, як почалися перші дії. На даному етапі загрози від білоруської армії для України не існує. В найближчій перспективі її не буде. Щойно вона з’явиться, повірте, ми будемо майже в ту ж мить про це знати», — запевнив Буданов.