У Британії підтримують ідею конфіскувати російські активи і передати їх Україні

Джерело: міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс, яку цитує The Guardian

Деталі: Трасс заявила, що підтримує ідею про те, що уряд може конфіскувати заморожені російські активи у Великій Британії та перерозподілити їх між жертвами війни Росії в Україні. Вона сказала, що для цієї ініціативи «швидше за все» буде потрібен закон, але не обов’язково. Вилучені кошти можуть бути надані або фізичним особам, або державі.

Пряма мова: «Я підтримую цю концепцію. Ми розглядаємо це дуже уважно. Канадці фактично щойно ухвалили закон. Це питання, над яким ми працюємо спільно з Міністерством внутрішніх справ та Міністерством фінансів, але я, безумовно, згодна із концепцією. Нам просто потрібно розібратися у деталях».

Що передувало: 24 червня Канада дозволила конфіскувати російські активи та передавати їх на відбудову України.