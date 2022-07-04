Times: Украине нужно оружие, а не белые флаги

Лондонская Times публикует редакционную статью (требуется подписка), посвященную выходу украинских войск из Лисичанска – последнего крупного города Луганской области, остававшегося под контролем Киева. Издание называет потерю Лисичанска «напоминанием о том, что [Украине] трудно справляться с российской огневой мощью – по крайней мере без масштабной поддержки Запада».

Вспоминая об ошибочных прогнозах многих западных экспертов, Times пишет, что вопреки их ожиданиям Россия не смогла обеспечить простую победу, а война не закончилась быстро. «Во многом это смещает стратегическое преимущество в сторону России», — считает издание. Это преимущество, по мнению Times, состоит в следующем:

Российская экономика больше украинской — и несмотря на западные санкции, лучше сможет поддержать долговременную войну.

Украинское правительство столкнулось с огромным бюджетным дефицитом и не имеет быстрого доступа к кредитам.

У России больше население и более репрессивный режим, поэтому она может себе позволить положить на алтарь войны намного больше жизней, чем Украина.

У России намного больше запасов оружия и более мощная военная промышленность, которая сейчас усердно выпускает боеприпасы.

На востоке у России есть безусловное преимущество в артиллерии, а Украина полностью зависит от поставок западного оружия, которое часто поступает слишком медленно.

В связи со всеми этими факторами некоторые на Западе, в частности, представители американского разведывательного сообщества, начали призывать администрацию президента Байдена, чтобы та начала склонять Украину к переговорам на основе принципа «мир в обмен на территории».

«Правильный вывод состоит в том, что Украине требуется больше помощи, — сказано в редакционной статье Times. – Когда украинцы имеют должную поддержку, они необычайно сильны в отражении нападений России и возвращении территорий». В подтверждение этого довода издание напоминает о недавнем поражении армии РФ на острове Змеиный в Черном море.

«Сейчас украинцы медленно продвигаются на юге, а их отступление из Лисичанска, хотя и стало болезненным, но поможет защитить территорию, пока Америка готовит отправку новых ракетных систем. Эта война будет долгой, и у союзников Украины не должно быть ложных надежд, что вернуть потерянное можно просто, — сказано в публикации. – Однако украинцы не хотят добиваться мира в слабой позиции — и их нельзя заставлять это делать. Сейчас им нужны не белые флаги, а больше оружия».