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Шольц відповів на звинувачення у недостатній військовій допомозі Україні

Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не згоден, що Берлін недостатньо допомагає Україні зброєю

Про це Шольц заявив у інтерв’ю CBS.

«Ми надсилаємо Україні ту допомогу, яку можемо, навчаємо користуватися озброєнням. Можна знайти дуже багато критиків, які розбираються в цих питаннях, які лише вчора пошукали інформацію в Google і тепер вважають, що знають абсолютно все. Німеччина робить дуже багато зусиль, зараз ми відправляємо найбільш технологічне озброєння з того, що реально використовувати», — сказав Шольц.

Водночас він підкреслив, що ФРН не може передавати Україні зброю в таких обсягах, як це роблять США.

«Думаю, ви маєте зрозуміти, що є різниця між нами і такою країною, як США: Вашингтон багато витрачає на оборону, багато інвестує в це і тому має великі запаси озброєння», — пояснив Шольц.

4 июля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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