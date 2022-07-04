Росія посилила корабельне угруповання у Чорному морі підводним човном

Про це передає ОК «Південь» у фейсбук.

«У північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання ворожих сил додатково посилено підводним човном», — йдеться в повідомленні.

Наразі напоготові 28 російських ракет типу «Калібр». Як зазначають військові, 2 великих десантних корабля нагадують про присутність в ворожих планах десантної операції.

Також з Чорного моря до Дністровського лиману течією занесло морську міну.

«Вона знаходилась на прибережній ділянці з ускладненим доступом, але під спостереженням фахівців підривної команди ВМС, які забезпечили її контрольований підрив на місці», — зауважили в ОК «Південь».

Українці закликають не нехтувати правилами дій при повітряних тривогах, попередженнями та заборонами, адже небезпека ракетних ударів зберігається.