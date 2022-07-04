Росія готує незаконну мобілізацію в окупованому Криму

Російська Федерація готується до проведення незаконної мобілізації в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

Днями на ресурсах окупаційної адміністрації РФ у тимчасово окупованому Криму з’явився указ так званого “глави Республіки Крим”, яким створено так звану “призовну комісію з мобілізації громадян у Республіці Крим” у новому складі, затверджено положення про неї та доручено створити в “муніципальних районах та міських округах” відповідні комісії нижчого рівня.

“Вказані кроки окупаційної адміністрації свідчать, що Російська Федерація готується до проведення мобілізації на тимчасово окупованій території. Громадян України в окупованому Криму знову планують примушувати воювати проти власної держави, як це вже відбувається з тими, кого окупанти незаконно призвали на строкову службу”, – зазначили представники президента в АРК.

У Представництві нагадали громадянам України, що призов і мобілізація до збройних сил держави-окупанта є грубим порушення норм міжнародного гуманітарного права та закликали їх зробити все можливе, аби уникнути будь-якої участі у військових формуваннях окупантів.

“Якщо ви все ж не зможете уникнути мобілізації й вас залучатимуть до участі у війні, то за першої ж нагоди здавайтеся в полон. Цим ви збережете своє життя та не виконуватимете злочинних наказів”, – закликали в Представництві та нагадали, що виконання злочинних наказів, які можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури, будуть кваліфіковані як злочини без строків давності.