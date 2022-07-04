Прем’єр Австралії розповів про пакет посиленої допомоги Україні

Про це Албаніз заявив під час першого в історії візиту керівника австралійського уряду до Києва.

«Сьогодні ми оголошуємо додаткові 100 мільйонів доларів у вигляді військово-технічної допомоги. Ми вже надали 390 мільйонів доларів», — повідомив він.

Разом з цим Австралія надасть Україні 14 БТР, 20 бронетранспортерів Bushmaster (тепер їхня загальна кількість, надана країною, становитиме 60 одиниць), а також інше військове обладнання відповідно до запитів України, зокрема безпілотники.

Крім того, Албаніз наголосив, що надалі Австралія надаватиме допомогу також прикордонним військам, щоб покращувати їхнє обладнання та рівень кібербезпеки й, відповідно, контроль над кордонами.

Він наголосив, що Україна боронить міжнародний правопорядок, в якому існують решта країн, тому Австралія рада допомогти українцям.