Повернення в ефір телеканалів “Прямий”, 5 канал та “Еспресо”: уряд має дати відповідь до 13 липня

Кабінет Міністрів України розгляне петицію про повернення в цифровий ефір українських телеканалів “Прямий”, “5 канал” та “Еспресо” та надасть відповідь не пізніше 13 липня.

Про це повідомляється на Урядовому порталі в розділі “Електронні петиції”.

Про підтримку або непідтримку електронної петиції публічно оголошує на офіційному сайті прем’єр-міністр України.

Нагадаємо, станом на 1 липня петицію підписали 25014 осіб з 25000 необхідних.

Зазначимо, під час збору підписів, у соцмережах користувачі масово скаржилися на “технічні негаразди”, зокрема, на проблеми з реєстрацією, а також на те, що не надходить код підтвердження.

Як відомо, у зв’язку з тим, що 4 квітня державний концерн РРТ без попередження викинув з ефіру три загальнонаціональні мовники, а керівництво країни ігнорує заклики медіаспільноти щодо обмеження свободи слова в Україні, на сайті Кабінету Міністрів створили петицію про повернення в цифровий ефір українських телеканалів “Еспресо”, “5 канал” і “Прямий”.

Як заявив п’ятий президент України, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко, відключення телеканалів “Прямий”, “5 каналу” та “Еспресо” від цифрового мовлення не сприяє майбутньому членству України в ЄС та збереженню єдності суспільства у протистоянні російському вторгненню. Крім того, він закликав не допустити “путінізації” України.

Додамо, надзвичайний і повноважний посол України в США(2015-2019) Валерій Чалий заявив, що рішення відключити “Прямий”, “5 канал” та “Еспресо” є не військовою, а політичною цензурою. Ініціатори такого рішення могли дивитися на рейтинги та аналізувати, що вони втрачають.