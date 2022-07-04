G7 збирається вдвічі зменшити максимальну ціну на російську нафту

G7 планує вдвічі зменшити максимальну ціну на російську нафту.

Джерело: DW, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, якого цитує Kyodo

Пряма мова: «Ми встановимо верхню межу на рівні приблизно половини від поточної ціни і створимо механізм, який не дозволить купувати її дорожче».

Деталі: Раніше в G7 за підсумками саміту заявили, що верхня межа цін буде погоджена за підсумками «консультацій з міжнародними партнерами». Розглядається варіант заборонити всі послуги з транспортування російської нафти, якщо вона продається за ціною вище за граничну.

Що передувало: