Фінське місто на кордоні з РФ пропонує створити у себе базу НАТО

Влада фінського міста Лаппеєнранта, що на кордоні з Росією, розглядає можливість створити у своєму місті базу НАТО після приєднання Фінляндії до Альянсу.

Про це, як пише «Європейська правда«, повідомляє Yle.

«Були пропозиції, наприклад, щодо аеропорту. Він доступний, якщо Оборонні сили хочуть», — заявив мер міста Кіммо Ярва.

При цьому, за його словами, Лаппеєнранта поки що не обговорювала з Оборонними силами, які інвестиції принесе можливе членство в НАТО.

Ярва зазначив, що просування фінської заявки на членство в НАТО дає надію Південній Карелії. Він згадав про безпеку та впевненість для бізнесу.

Ярва також висловив сподівання, що колись росіяни зможуть знову приїжджати до регіону. На його думку, членство в НАТО не впливає на поїздки простих людей.

Місто Лаппеєнранта розташоване приблизно за 25 км від російського кордону.