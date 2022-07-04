Фінське місто на кордоні з РФ пропонує створити у себе базу НАТО

Влада фінського міста Лаппеєнранта, що на кордоні з Росією, розглядає можливість створити у своєму місті базу НАТО після приєднання Фінляндії до Альянсу.
Про це, як пише «Європейська правда«, повідомляє Yle.
«Були пропозиції, наприклад, щодо аеропорту. Він доступний, якщо Оборонні сили хочуть», — заявив мер міста Кіммо Ярва.
При цьому, за його словами, Лаппеєнранта поки що не обговорювала з Оборонними силами, які інвестиції принесе можливе членство в НАТО.
Ярва зазначив, що просування фінської заявки на членство в НАТО дає надію Південній Карелії. Він згадав про безпеку та впевненість для бізнесу.
Ярва також висловив сподівання, що колись росіяни зможуть знову приїжджати до регіону. На його думку, членство в НАТО не впливає на поїздки простих людей.
Місто Лаппеєнранта розташоване приблизно за 25 км від російського кордону.
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