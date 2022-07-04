Что скрывает Корвалмент: на что нужно обратить внимание при приеме препарата?

Корвалмент – лекарство, которое активно применяется для снятия нервного напряжения, а также в качестве быстрой помощи при укачивании или легких приступах стенокардии. Но при приеме этого препарата, пациенты часто забывают о том, что «легкое» средство всё же имеет определенные противопоказания, которые нужно учитывать. Что же нужно знать перед покупкой?

Корвалмент: важные особенности

В инструкции к препарату указана вся информация, поэтому ни в коем случае нельзя пренебрегать этой информацией. Корвалмент https://zdravica.ua/drugs/korvalment поможет успокоить нервную систему и нормализовать состояние. Но при его приеме существуют следующие ограничения:

В период беременности и грудного вскармливания допустимо назначение лекарства только при условии, что это действительно необходимо. Отсутствуют необходимые исследования, которые позволяют подтвердить отсутствие рисков для плода.

За счет отсутствия сахара в составе, допустимо назначение препарата пациентам с сахарным диабетом.

После приема реакция может быть замедленной, в редких случаях возникает сонливость и даже легкое головокружение, поэтому во время работы, требующей повышенного внимания, как и управлении транспортным средством, его прием не рекомендован.

Корвалмент не назначают детям – отсутствует опыт использования этого препарата для этой категории пациентов. Но некоторые родители применяют лекарство в качестве быстрой помощи при укачивании – на этот счет стоит проконсультироваться с педиатром, который оценит целесообразность такого решения.

Корвалмент: передозировка

Курс лечения не должен продолжаться больше 7 дней – по истечении недели прием нужно прекратить. Не стоит превышать и суточную дозу, составляющую 6 капсул. При несоблюдении базовых рекомендаций, могут появиться следующие симптомы:

головокружение;

тошнота;

сильное сердцебиение;

резкое повышение или снижение артериального давления;

угнетение нервной системы.

В редких случаях может возникнуть аллергическая реакция, что свидетельствует о непереносимости отдельных препаратов. При появлении любых симптомов, прием нужно немедленно прекратить, лечение симптоматическое.

А если возникнут дополнительные вопросы, касающиеся особенностей приема, показаний и противопоказаний, то можно проконсультироваться у специалистов сети Здравица – опытные фармацевты детально расскажут обо всех нюансах назначения этого лекарства.