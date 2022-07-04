Английский для детей — продайте ребенку слона

Как мотивировать ребенка изучать английский язык? Немного психологии, лайфхаки и взрослые премудрости — пять минут полезной инфы и вы справитесь на отлично.

Две капли психологии

Малыш — ваше зеркало. Он полностью или частично скопирует часть ваших взглядов и паттернов поведения.

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Поэтому какого слона вы бы не захотели продать своему пупсу, разберитесь сначала со своим к нему — слону — отношением. На примере изучения английского языка:

считаете ли вы его необходимым для жизни?

относите ли этот навык к крутым скиллам?

знаете ли язык сами?

имеете ли критическое отношение к англосаксам, их культуре?

Если взрослый открыто критикует преподавателя, сам язык, его носителей или даже просто сам интерес к обучению, то с таким настроением идея мотивировать ребенка обречена.

Взрослый лайфхак: мотивация дитя будет успешной, если взрослые доносят плюсы идеи не прямо ребенку в голову, а как бы обсуждают их вслух между собой.

Помните, как в детстве мы искренне хотели узнать, что находится в кулачке приятеля, если он там что-то рассматривает и выслушивает? Опосредованный интерес работает лучше прямой агитации.

И вторая капля — мотивация для людей любого возраста должна:

соответствовать возрасту; основываться на демонстрации плюсов, а не угрожать минусами.

Согласитесь, вариант «знание языка помогает в дружбе/карьере/путешествиях/любви/достижении мечты» звучит значительно лучше, чем «незнание языка вынудит тебя работать ассенизатором». Позитивный фундамент мотивирует. Негативный отталкивает, а в очень чувствительных людях может даже породить комплексы и фобии.

Про соответствие возрасту — обратите внимание, что прямо сейчас интересует вашего малыша. Его хобби, увлечения сами подскажут вам, через что «продать слона». Мотивация, которая сработает для вас, вовсе необязательно должна сработать и для ребенка. Думайте о нем.

Как изучать английский детям

С помощью игр, мультиков, фильмов, книг — нативное образование всегда проходит быстрее и легче, чем консервативная зубрежка;

На реальных или онлайн-курсах, ориентированных именно на детей. Обратите внимание на преподавателя — он должен нравиться и вам, и ребенку. Обучение в мини-группах позволяет детям общаться в игровой форме, что также прекрасно мотивирует. В случае с индивидуальными программами проверьте их на наличие игрового элемента;

Хвалите даже за малейшие успехи, но не переусердствуйте, т. к. дети очень чувствуют ложь. А если ребенок заслуживает особой похвалы, то не поскупитесь и скажите, что ТАК круто справиться не смогли бы даже вы сами. Это лучшая мотивация!;

Не сравнивайте с другими детьми, ни в сторону похвалы, ни в сторону критики. Ребенку нужно знать, что он важен сам по себе, а не в ряду других. Исключение составляет сравнение сегодняшних успехов с его же успехами вчера — это дает взрослым массу вариантов и для похвалы, и для конструктивной критики;

Прикидывайтесь шлангом! Попросите ребенка читать вам наклейки, инструкции, заголовки, афиши. Скажите, что не видите без очков, не можете разобрать буквы, не узнаете слова. Любая помощь, которую вам окажет малыш, поможет ему почувствовать себя важным и великолепно смотивирует для дальнейших дерзаний;

И да, учитесь вместе! Станьте ему другом и соратником. Это полезно не только для обучения, но и для укрепления ваших отношений. Помните, что совместное времяпрепровождение — это один из пяти языков любви!

Говорить о пользе изучения английского мы не будет, т. к. она очевидна. Не причиняйте пользу детям, будьте мудрее — грамотно мотивируйте ребенка на личные достижения!