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ЗСУ нанесли понад 30 ударів по військовій базі російських окупантів у Мелітополі

ЗСУ нанесли понад 30 ударів по військовій базі російських окупантів у Мелітополі

У ніч з 2 на 3 липня Збройні сили вивели з ладу одну з 4 військових баз росіян в Мелітополі.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

“Нанесли понад 30 ударів виключно по російській військовій базі. Також вчора завдяки силам спротиву рашистський бронепоїзд з боєприпасами зійшов з рейок. ЗСУ роблять все задля того, щоб повернути мирне життя і українську державність в Мелітополь. Все, що можуть зробити окупанти – тікати з нашого міста”, – сказав він.

За словами міського голови, окупанти намагаються подати усе так, що був обстріл мирних районів, постраждало мирне населення, зруйновано міську інфраструктуру. Федоров одразу запевнив, що це неправда.

Водночас у ЗМІ повідомили що детонація на складах триває вже понад дві години.

3 июля, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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