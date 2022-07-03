ЗСУ нанесли понад 30 ударів по військовій базі російських окупантів у Мелітополі

У ніч з 2 на 3 липня Збройні сили вивели з ладу одну з 4 військових баз росіян в Мелітополі.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

“Нанесли понад 30 ударів виключно по російській військовій базі. Також вчора завдяки силам спротиву рашистський бронепоїзд з боєприпасами зійшов з рейок. ЗСУ роблять все задля того, щоб повернути мирне життя і українську державність в Мелітополь. Все, що можуть зробити окупанти – тікати з нашого міста”, – сказав він.

За словами міського голови, окупанти намагаються подати усе так, що був обстріл мирних районів, постраждало мирне населення, зруйновано міську інфраструктуру. Федоров одразу запевнив, що це неправда.

Водночас у ЗМІ повідомили що детонація на складах триває вже понад дві години.