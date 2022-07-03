Україна отримає нову партію САУ Caesar найближчими тижнями

Наступна партія військової допомоги від Франції прибуде в Україну найближчими тижнями, в тому числі САУ Caesar.
Про це повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє “Укрінформ”.
Коли саме це відбудеться не уточнюють з міркувань безпеки та логістики.
Він зазначив, що Україна вже скоро отримає анонсовану Емануелем Макроном військову допомогу. Йдеться про САУ Caesar.
“Франція допомогла від початку, але була єдина умова – не розголошувати про це. Це — через міркування безпеки, безпеки логістики. Допомога прийде найближчими тижнями. Дещо, що було заявлено, вже на території України“, – зазначив Омельченко.
Нагадаємо, 30 червня президент Франції повідомив про передачу Україні шести додаткових гаубиць Caesar. Також він анонсував передачу “значної кількості бронетехніки”.
Раніше міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що країна передасть Україні «значну кількість» бронетранспортерів та допоміжних машин французького виробництва – це бронетранспортери типу VAB.
VAB (Véhicule de l’Avant Blindé — “броньована машина переднього краю”) – це французький бронетранспортер, розроблений компаніями “Renault” та “Saviem”. Серійне виробництво ведеться з середини 70-х.
Відомо, що випущено 5000 машин, 4000 з них на озброєнні французької армії. Також VAB перебувають на озброєнні 15 країн.
Є кілька видів машин VAB – командні, розвідувальні, санітарні.
Найчастіше машина озброєна кулеметом калібру 12,7 мм для піхотних машин або кулеметом калібру 7,62 мм на даху для інших моделей. Також VAB може бути оснащена баштою з кулеметом 20 або 25 × 137 мм.
Для VAB HOT – це може бути ракетна установка.
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