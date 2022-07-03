Україна отримає нову партію САУ Caesar найближчими тижнями

Наступна партія військової допомоги від Франції прибуде в Україну найближчими тижнями, в тому числі САУ Caesar.

Про це повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє “Укрінформ”.

Коли саме це відбудеться не уточнюють з міркувань безпеки та логістики.

Він зазначив, що Україна вже скоро отримає анонсовану Емануелем Макроном військову допомогу. Йдеться про САУ Caesar.

АУ Caesar в ЗСУ. Фото: Угруповання ОС

“Франція допомогла від початку, але була єдина умова – не розголошувати про це. Це — через міркування безпеки, безпеки логістики. Допомога прийде найближчими тижнями. Дещо, що було заявлено, вже на території України“, – зазначив Омельченко.

Нагадаємо, 30 червня президент Франції повідомив про передачу Україні шести додаткових гаубиць Caesar. Також він анонсував передачу “значної кількості бронетехніки”.

САУ “Caesar” бійців 55 ОАБр. Травень 2022. Фото: ЗСУ

Раніше міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що країна передасть Україні «значну кількість» бронетранспортерів та допоміжних машин французького виробництва – це бронетранспортери типу VAB.

VAB VOA Фото з відкритих джерел

VAB (Véhicule de l’Avant Blindé — “броньована машина переднього краю”) – це французький бронетранспортер, розроблений компаніями “Renault” та “Saviem”. Серійне виробництво ведеться з середини 70-х.

Відомо, що випущено 5000 машин, 4000 з них на озброєнні французької армії. Також VAB перебувають на озброєнні 15 країн.

Є кілька видів машин VAB – командні, розвідувальні, санітарні.

Найчастіше машина озброєна кулеметом калібру 12,7 мм для піхотних машин або кулеметом калібру 7,62 мм на даху для інших моделей. Також VAB може бути оснащена баштою з кулеметом 20 або 25 × 137 мм.

Для VAB HOT – це може бути ракетна установка.