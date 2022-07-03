Російські війська, ймовірно, найближчими днями встановлять контроль над Луганщиною і направляться на Сіверськ, — ISW Лукашенко каже, що навів ракети на столиці сусідніх держав » У Бєлгороді вибухи: пошкоджено 11 багатоповерхівок, три росіяни загинули, ще 4 постраждали Губернатор Бєлгорода повідомляє про вибухи в місті — спрацювало ППО, троє росіян загинуло, четверо — постраждало, 11 багатоповерхівок частково зруйновані Про це інформує в телеграмі губернатор Бєлгорода В’ячеслав Гладков. Уночі 3 липня у місті лунала серія гучних звуків. Працювало ППО, зайнявся приватний будинок. «Горить приватний житловий будинок на вулиці Маяковського, 23. Усі оперативні служби працюють на місці. Причини того, що сталося, з’ясовуються, імовірно спрацювало ППО», — написав Гладков. Відомо, що частково зруйновані 11 багатоповерхівок і близько 40 приватних будинків, із них 5 — повністю. Нині відомо про чотирьох постраждалих росіян. «Наразі четверо, 2 особи доставлені до лікарні: чоловік та дитина 10 років. Чоловік зараз перебуває у тяжкому стані. Двох людей оглянуто на місці. Наразі є інформація про трьох загиблих», — додав губернатор Бєлгорода.