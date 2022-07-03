Поблизу мелітопольського аеродрому пролунали потужні вибухи – місто у диму

Про це інформує місцеве видання «РІА.Мелітополь».

На аеродромі базуються російські окупанти. Саме туди, за інформацією від місцевих жителів, уночі «прилітало».

«Нині у місті димова завіса. У районі аеропорту величезний стовп диму. Наголошується, що в районі «чорного гастронома» на проспекті Богдана Хмельницького близько видно дим. Як відзначають місцеві жителі, орки зараз безперебійно ходять по вулиці Ломоносова та Інтеркультурній.

Місцеві жителі панікують – їм навіть сховатися ніде – окупанти закрили містом усі бомбосховища. Деякі містяни виїжджають», – йдеться в повідомленні.

Російські загарбники звинуватили в обстрілах ЗСУ.

«Пропагандисти вже запустили фейк про те, що армія РФ завдала масованого ракетного удару з Херсонської області, нібито після обстрілів ЗСУ російських міст та Мелітополя. Член ради псевдо військово-цивільної адміністрації Запорізької області Рогов назвав винних у «теракті» – терористи Зеленського завдали ударів із РСЗВ великої дальності, таким чином намагаючись відвернути увагу від розгрому угруповання у ЛНР», – додають у відомстві.