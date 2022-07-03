Поблизу Маріуполя підірвано російський катер “Акула”

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив, що 30 червня в акваторії міста на міні підірвався російський десантний катер “Акула”. Разом із судном на дно пішло троє моряків.

Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

“Нарешті отримали підтвердження, що дійсно 30 червня в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер проєкту 1176 “Акула” чорноморського флоту Д-106. Три моряки вже співають разом з кобзоном пісні для риб”, – йдеться в повідомленні Андрющенка.

Раніше корабель-буксир Чорноморського флоту РФ “Василь Бех” затонув внаслідок влучення у нього ракет Harpoon, які запустили Збройні сили України у ніч на 17 червня.