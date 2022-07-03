 
«  
  »

Поблизу Маріуполя підірвано російський катер “Акула”

Поблизу Маріуполя підірвався на міні російський катер &#8220;Акула&#8221;: радник міського голови підвердив інформацію

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив, що 30 червня в акваторії міста на міні підірвався російський десантний катер “Акула”. Разом із судном на дно пішло троє моряків.

Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

“Нарешті отримали підтвердження, що дійсно 30 червня в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер проєкту 1176 “Акула” чорноморського флоту Д-106. Три моряки вже співають разом з кобзоном пісні для риб”, – йдеться в повідомленні Андрющенка.

Раніше корабель-буксир Чорноморського флоту РФ “Василь Бех” затонув внаслідок влучення у нього ракет Harpoon, які запустили Збройні сили України у ніч на 17 червня.

3 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  