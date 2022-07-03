Лукашенко заявив, що повністю підтримує російський напад на Україну

«Наша участь у спецоперації мною визначена давно. Першого дня початку цієї операції, коли я сказав, згадайте: ми нікому не дозволимо стріляти в спину російській людині», – сказав Лукашенко, виступаючи 3 липня з нагоди Дня незалежності Білорусі .

«Ми – єдина країна, яка підтримує Росію у цій боротьбі. А скільки країн з того боку? Майже півсотні, що фактично воюють проти Росії в Україні. Щось не складається баланс. І взагалі ті, хто нам дорікає, ви що, не знали, що у нас найтісніший союз із Російською Федерацією? З державою, з якою ми будуємо єдину, потужну, незалежну державу – Союзну державу. Де в союзі два незалежні народи… І що, вони не знали, що у нас створене вже давно у союзі Білорусі та Росії єдине угруповання збройних сил? Фактично єдина армія. Ви ж це все знали. То чому нам сьогодні дорікаєте? Ми були і будемо разом із братньою Росією. Наша участь у «спецоперації» визначена мною давно», – сказав Лукашенко, згідно з текстом промови , опублікованій на сайті президента Білорусі.

У суботу він звинуватив Україну в ракетних обстрілах військових об’єктів на території Білорусі і повідомив, що білоруські системи ППО на початку цього тижня збили українські ракети, спрямовані на Білорусь.

Не надавши жодних доказів нападу, у якому він звинуватив Україну, Лукашенко назвав цей акт «провокацією».

«Слава Богу, зенітним системам «Панцир» вдалося перехопити всі ракети, запущені Збройними силами України», – сказав Лукашенко в коментарях, які з’явилися на його президентському сайті в суботу, 2 липня.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що «білоруська земля та повітряний простір знову використовуються Росією для вчинення воєнних злочинів» в Україні».

Про це вона написала у Twitter, де також опублікувала відеозвернення до Ради Безпеки ООН з закликом «скликати термінову нараду», щоб розглянути питання про «законність використання Білорусі для нападу на Україну і порушення без’ядерного статусу».

«Ми продовжуємо підтримувати всіх, хто бореться за свободу та мир», – заявила білоруська опозиціонерка.

Президент України Володимир Зеленський 26 червня звернувся до громадян Білорусі, яких, за його словами, зараз «втягують у війну – навіть активніше, ніж це було у лютому та у весняні місяці».

За даними української розвідки, Росія планує нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі, зокрема запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі у Гомельській області, що межує з Україною.

Головне управління розвідки заявило 1 липня, що загроза вторгнення білоруської армії в Україну зберігається, але «наразі прямий військовий наступ з Білорусі є малоймовірним».

Білорусь не є безпосереднім учасником війни Росії проти Україні, але вона надає свою територію для використання російськими військами для повномасштабного наступу на Україну, яке почалося 24 лютого.