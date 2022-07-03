Лукашенко каже, що навів ракети на столиці сусідніх держав

Про це політик заявив сьогодні, 2 липня 2022 року. Відповідну інформацію оприлюднено на його офіційному сайті.

«Теж хочу вам заздалегідь сказати, щоб ви потім не ахали й не охали. Тепло, спекотно навіть — усі розслабилися, усім добре. Хлібчик є, інші продукти харчування, одяг. Хай навіть подорожчали, але все є. І наші білоруси, як завжди , розслабилися. Ми військові люди і знаємо, що нам робити. Хочу попередити «яструбів» і сказати вам відверто: трохи менше місяця тому мною віддано наказ підрозділам збройних сил взяти під приціл, як зараз модно говорити, центри прийняття рішень у ваших столицях з усіма відповідними наслідками», — сказав Лукашенко.

Перед цим він звинуватив ЗСУ у нібито пуску ракет з території України по Білорусі «три дні тому».

«Якщо тільки ви посмієте завдати удару, як вони планують, по Гомелю на півдні, по Мозирському нафтопереробному заводі, по аеропорту, аеродрому в Лунинці або Бресту, відповідь буде миттєва. Миттєва просто, в одну секунду! Чим відповісти у нас є. І не тільки тим, про що ми говорили нещодавно з президентом Росії (мова йшла про ядерну зброю, — ред). Я до цього давно готувався. Пам’ятайте, я вам казав: «Полонези», ракетне виробництво та інше. Ви повністю знаходитесь під ударом цих ракет. І я не дивитимусь, хто там в офісах чи в палацах сидить. Відповідатимемо жорстко і рішуче!» — наголосив Олександр Лукашенко.