Президент Чехії Земан закликав збільшити військову допомогу Україні Бої за Лисичанськ ще тривають, — голова Сєверодонецької РВА Власенко » Генштаб ЗСУ підтвердив відступ з Лисичанська Генеральний штаб Збройних Сил України о 19:20 за Києвом в неділю, 3 липня 2022 року, офіційно підтвердив повний відступ з міста Лисичанська Луганської області Таке повідомлення з’явилося на фейсбуці Генштабу. «Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів», — зазначає українське командування. Новина доповнюється