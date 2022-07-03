Таке повідомлення з’явилося на фейсбуці Генштабу.
«Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів», — зазначає українське командування.
Новина доповнюється
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Генштаб ЗСУ підтвердив відступ з Лисичанська
Таке повідомлення з’явилося на фейсбуці Генштабу.
«Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів», — зазначає українське командування.
Новина доповнюється
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