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Генштаб ЗСУ підтвердив відступ з Лисичанська

Таке повідомлення з’явилося на фейсбуці Генштабу.

«Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів», — зазначає українське командування.

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3 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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