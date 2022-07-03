Бої за Лисичанськ ще тривають, — голова Сєверодонецької РВА Власенко

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Наша головна мета — перемога. Все, що відбувається на фронті, має тільки військовий сенс. Якщо стоїть питання залишити Сєверодонецьк й врятувати 3-5 тис. хлопців — треба робити. Теж саме зараз відбувається у Лисичанську. Бої за місто ще тривають, бої на Луганщині тривають. ЗСУ тримають коридор для виходу з Лисичанська, якщо буде необхідно. У Лисичанську бої, Привілля наше, частина сільської місцевості Лисичанської громади — під нашим контролем. Бої тривають в районі нафтопереробного заводу, з боку Привілля, з боку Сіверського Дінця», — розповів Власенко.

Також голова Сєверодонецької РВА додав, що ключовою проблемою для ЗСУ став прорив Тошківці на Луганщині.

«Якби цього прориву не було — ситуацію можна було б втримати. Прорив в Тошківці змусив відійти наших хлопців з Гірського та Золотого — це прискорило наступ на Лисичанськ. Під загрозою опинилось все угруповання Лисичанськ — Сєверодонецьк, тому українське командування вирішило виходити з Сєверодонецька», — пояснив Власенко.