Ученые создали акустический левитатор. Он бесконтактно заставляет предметы двигаться Путін намагається підготувати російську економіку до тривалої війни в Україні – ISW » Українські військові завершують зачистку острова Зміїний від ворожої техніки Підрозділи ЗСУ завершують операцію із зачищення острова Зміїний від техніки та озброєння російських загарбників, що втекли до тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. “Духу ворога на острові не залишилося” – сказав він у відеозверненні. Братчук додав, що українські підрозділи знищили, зокрема, ракетну установку залпового вогню “Град”, ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-1” та іншу ворожу техніку. Тим часом ворог продовжує атакувати регіон крилатими ракетами: пізно увечері підрозділ українських ППО знищив ракету типу Х-31, запущену ворожим літаком з боку Чорного моря. “Знову лунали сигнали повітряної тривоги», – зазначив Братчук і закликав громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги.