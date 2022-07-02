Ученые создали акустический левитатор. Он бесконтактно заставляет предметы двигаться

Бразильские и британские ученые создали систему акустической левитации LeviPrint. Она генерирует поля, которые «ловят» капли и маленькие предметы и позволяют управлять ими в пространстве, пишет EurekAlert.
По словам разработчиков, LeviPrint — полнофункциональная система для бесконтактного изготовления трехмерных объектов.
Она упростит процесс 3D-печати благодаря встроенному дозатору клея и тому, что элементы не загрязняются, так как не соприкасаются с поверхностями. Кроме того, акустические поля могут проходить сквозь ткань, сетки и другие материалы.
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