США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно — Міллі

Про це Валерій Залужний написав у Facebook.

«У телефонній розмові з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі ми торкнулися питання реалізації стратегічних завдань Сил оборони України, головним з яких є звільнення українських земель в межах міжнародно визнаних кордонів. Важливою умовою успіху наших оборонних і контрнаступальних дій є забезпечення відповідним матеріально-технічним ресурсом. Ми щиро вдячні за надану і дуже розраховуємо на подальшу допомогу від партнерів», — написав головком ЗСУ.

За словами Залужного, генерал Міллі передав запевнення Президента США Джо Байдена та Міністра оборони Ллойда Остіна, що Сполучені Штати будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

«Мій колега також зазначив, що пишається Збройними Силами України й українським народом, які викликають захоплення усіх людей світу, яким дорога свобода», — написав Головнокомандувач ЗСУ.