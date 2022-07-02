Путін намагається підготувати російську економіку до тривалої війни в Україні – ISW

Російська влада готує економіку країни до тривалої війни, намагаючись створити умови фінансової підтримки своєї армії в умовах запроваджених проти РФ санкцій.

До такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, як зазначають аналітики, на розгляд Держдуми РФ внесена поправка до федеральних законів про підтримку збройних сил Росії, яка передбачає введення “особливих заходів в економічній сфері”, що зобов’язують російські підприємства незалежно від форм власності підтримувати російські так звані “спеціальні та антитерористичні операції”.

“Поправка забороняє російським підприємствам відмовлятися приймати державні замовлення на забезпечення “спеціальних військових операцій” і дозволить Кремлю змінювати контракти працівників та умови праці, наприклад, змушувати працівників працювати вночі або в дні державних свят”, – повідомляють в ISW.

В описі до поправки наголошується, що “спеціальна військова операція” виявила дефіцит постачання, зокрема матеріалів, необхідних для ремонту військової техніки, і заявив, що російським чиновникам необхідно “концентрувати зусилля в окремих секторах економіки”.

Разом з тим, аналітики ISW помітили сигнали того, що Москва вживає заходів для інтеграції Запорізької атомної електростанції в російську енергетичну систему, що суперечить попереднім заявам РФ про те, що Запорізька АЕС продаватиме електроенергію Україні.