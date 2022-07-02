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Поставки Україні за ленд-лізом будуть не зі складів, а з виробничих ліній

Поставки зброї з США по ленд-лізу для України почнуться після жовтня

Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.

«Якщо говорити про ті ж танки, їх можливо знайти на базах зберігання. Що стосується лендлізу, то треба розуміти, що ми ж до нього ще не дісталися і будемо працювати з нового фінансового року в США, після жовтня. Наразі ми бачимо процес, коли американські виробники почали боротьбу за бюджет в рамках лендлізу. Він буде не через постачання зі складів, а постачання з виробничих ліній, прямо від виробників», — сказав він.

2 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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