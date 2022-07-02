 
«  
  »

Норвегія розгляне можливість постачання газу Україні

газопровод

Про це сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на спільному брифінгу в Києві з президентом Зеленським.

«Ми з паном президентом говорили, що Україна також потребує природного газу, має такий запит. Я цей запит везу до наших компаній. Вони вже роблять усе, що можуть, працюють на найвищій потужності. Але прохання президента України — це те, що я повезу додому», — зазначив Стере.

Стере сказав, що після початку повномасштабної війни в Україні, коли РФ почали відрізати від надання енергетичних ресурсів, багато європейських колег запитували, про виконання цих вимог Норвегію: «Я сказав так. Чи можемо ми збільшити видобуток? Я сказав, що видобуток уже на максимумі, але трошки ми можемо додати, щоб мати змогу постачати до Європи».

2 июля, 2022 | Category: Мир, Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  