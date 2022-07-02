Норвегія розгляне можливість постачання газу Україні

Про це сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на спільному брифінгу в Києві з президентом Зеленським.

«Ми з паном президентом говорили, що Україна також потребує природного газу, має такий запит. Я цей запит везу до наших компаній. Вони вже роблять усе, що можуть, працюють на найвищій потужності. Але прохання президента України — це те, що я повезу додому», — зазначив Стере.

Стере сказав, що після початку повномасштабної війни в Україні, коли РФ почали відрізати від надання енергетичних ресурсів, багато європейських колег запитували, про виконання цих вимог Норвегію: «Я сказав так. Чи можемо ми збільшити видобуток? Я сказав, що видобуток уже на максимумі, але трошки ми можемо додати, щоб мати змогу постачати до Європи».