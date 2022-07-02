Группа «Ермака-Расмуссена» подготовит первый документ по гарантиям безопасности Украины до конца месяца Росіяни намагаються відбити втрачені позиції на Харківщині » Компания Google разрешила крупной российской рекламной компании, находящейся под санкциями, месяцами собирать данные пользователей Компания Google разрешила крупной российской рекламной компании, находящейся под санкциями, месяцами собирать данные пользователей. Интернет-гигант, возможно, предоставил RuTarget, принадлежащему Сбербанку, уникальные идентификаторы мобильных телефонов, IP-адреса, информацию о местоположении и сведения об интересах и онлайн-активности пользователей. До сих пор все данные регулярно передаются российской стороне, пишет propublica.org Особое беспокойство вызывает анализ, который показал, что Google поделился с RuTarget данными о пользователях, просматривающих веб-сайты из Украины. Это означает, что Google мог передать такую ​​важную информацию, как уникальные идентификаторы мобильных телефонов, IP-адреса, информацию о местоположении и сведения об интересах пользователей и онлайн-активности, данные, которые, по мнению сенаторов и экспертов США, могут использоваться российскими военными и спецслужбами для отслеживания людей.