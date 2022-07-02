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Компания Google разрешила крупной российской рекламной компании, находящейся под санкциями, месяцами собирать данные пользователей

Компания Google разрешила крупной российской рекламной компании, находящейся под санкциями, месяцами собирать данные пользователей.
Интернет-гигант, возможно, предоставил RuTarget, принадлежащему Сбербанку, уникальные идентификаторы мобильных телефонов, IP-адреса, информацию о местоположении и сведения об интересах и онлайн-активности пользователей.
До сих пор все данные регулярно передаются российской стороне, пишет propublica.org.
 
Особое беспокойство вызывает анализ, который показал, что Google поделился с RuTarget данными о пользователях, просматривающих веб-сайты из Украины. Это означает, что Google мог передать такую ​​важную информацию, как уникальные идентификаторы мобильных телефонов, IP-адреса, информацию о местоположении и сведения об интересах пользователей и онлайн-активности, данные, которые, по мнению сенаторов и экспертов США, могут использоваться российскими военными и спецслужбами для отслеживания людей.
2 июля, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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