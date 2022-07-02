Группа «Ермака-Расмуссена» подготовит первый документ по гарантиям безопасности Украины до конца месяца

Группа по вопросам международных гарантий по безопасности подготовит первый документ до конца месяца, сообщил на брифинге в Киеве в пятницу глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Мы планируем выйти на первый документ в первой редакции в течение этого месяца. Работать будем быстро, у нас нет времени», — сказал он.

Он привел в качестве примера работу группы Ермака-Макфола по разработке проектов санкций, которая за недолгое время разработала уже 4 пакета предложений.

В свою очередь, сопредседатель группы, экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о необходимости обеспечить безопасность Украины на период движения в НАТО.

«Новые гарантии должны быт намного более мощными, чем в Будапештском меморандуме», — сказал он. По его словам, «мы должны обеспечить оружие и экономическую помощь, чтобы обеспечить победу Украины в этой войне».