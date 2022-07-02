Естонія через війну в Україні перегляне оборонні плани

Міністерство оборони цієї Естонії заявило, що оборонні плани будуть переглянуті відповідно до тактики ведення бойових дій РФ.

Повідомляється, що протягом чотирьох місяців боїв на території України було застосовано різні методи ведення бою з боку Росії.

Естонські військові вважають, що сьогодні тактика окупаційних військ РФ стала класичною у вигляді масованих артилерійських ударів на вузькій лінії фронту та подальший прорив піхотними підрозділами.

Військові Сил оборони Естонії. Фото: Міноборони

У межах оновлених оборонних планів Естонія вже домовилася спільно з Латвією закупити нові системи протиповітряної оборони.

Відповідний протокол про наміри підписали міністр оборони Естонії Калле Лаанет та міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс на саміті НАТО в Мадриді.

Окрім того, на саміті НАТО в Мадриді було ухвалено рішення направити до Естонії додаткові сили Альянсу.

Велика Британія збільшить свій військовий контингент в Естонії до розмірів бригади, а в результаті в Естонії буде сформовано цілу дивізію військ НАТО.

Також у Естонії нещодавно завершили облаштування першої ділянки стіни на кордоні з Росією. Побудовано 23,5 км загородження від прикордонного пункту пропуску Лухамаа.

Стіна на кордоні Естонії та РФ, червень 2022, Фото з відкритих джерел

Будівництво розпочалося у травні 2020 року і мало завершитися до 2023 року, але будівельники впоралися раніше. На будівництво першої черги стіни виділили 20 мільйонів євро, але підрядна організація використала менше коштів та витратила на 1 млн євро менше.