Ексгенсек НАТО оцінив ризик прямого збройного конфлікту альянсу з Росією

Про це Расмуссен заявив у інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, такий ризик суттєво збільшився після погроз Росії на адресу Литви, яка обмежила транзит через свою територію до Калінінградської області.

«Мені хотілося б, щоб я міг відповісти чітким «ні». Але після російських погроз щодо Литви через питання транзиту через цю країну, я повинен застерегти і заявити, що якщо Росія торкнеться литовських берегів, це буде ситуація п’ятої статті, яка ініціює рішучу військову відповідь НАТО. Це конфлікт з Росією», — сказав Расмуссен.

Андерс Фог Расмуссен був генеральним секретарем НАТО у 2009 — 2014 роках. Зараз данець є співголовою робочої експертної групи з питань міжнародних гарантій безпеки Україні.