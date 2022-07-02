Євросоюз може піти на поступки Москві в питанні транзиту товарів в Калінінградську область РФ – Der Spiegel

Найближчими днями Єврокомісія оприлюднить уточнення з питання перевезень з Росії в Калінінградську область. Москва зможе використовувати транзитний маршрут в ексклав для всіх товарів, але тільки в обмеженій кількості.

Про це повідомляє “Главком” з посиланням на німецький журнал Der Spiegel.

За даними видання, Росія зможе перевозити в Калінінград товари, які підпадають під санкції тільки в тому обсязі, який транспортувався до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

“Це зроблено для того, щоб запобігти експорту продукції в інші країни через Калінінград і обхід санкцій ЄС. Скільки саме росіянам буде дозволено ввозити в ексклав в майбутньому, вирішить литовська митниця”, – йдеться в повідомленні.

Рішення Брюсселя щодо блокади Калінінграда має бути ухвалене до 10 липня, коли набудуть чинності наступні санкції. Литва наполягає на дотриманні закону під час тлумачення санкцій. “Ми не змінили свого ставлення, ЄС змінив”, – кажуть у Вільнюсі.

Ще у квітні Єврокомісія запевнила, що санкції також застосовуватимуться до транзиту до Калінінграда і з нього – “щоразу, коли товари з Росії перетинають кордон ЄС як залізницею, так і суходолом”.

Тепер у Вільнюсі побоюються, що будь-яке скасування санкцій може погіршити безпекову ситуацію.