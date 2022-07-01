ЗСУ збирає Армію дронів

Джерело: пресреліз United24, наданий «Українській правді», Мінцифри
Деталі: Перша задача проєкту — придбати 200 дронів-розвідників для Збройних сил України, а також зібрати тисячі найпростіших дронів.
Люди з усього світу зможуть пожертвувати кошти або віддати власний дрон на потреби ЗСУ через лендинг на сайті United24.
Надіслати свій дрон можна на склад партнерів проєкту — Help Ukraine Center у Польщі або в хаб в США. Звідти його доставлять в Україну. Українці також зможуть відправити посилку через будь-яке відділення «Нової пошти». Потрібно буде сказати кодові слова «доставка для ЗСУ на «Армію дронів» і оператор самостійно оформить відправлення.
Пріоритет проєкту — 200 професійних безпілотних авіаційних комплексів тактичного рівня для повітряної розвідки. Такі дрони можуть літати до 24 годин на відстань до 160 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів. Вони оснащені декількома камерами з тепловізором, датчиками положення та програмним забезпеченням, а головне — їх складно помітити, а отже складно збити.
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