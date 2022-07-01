Війна Росії з НАТО буде колосальною, тому ми допомагаємо Україні, щоб запобігти більшому конфлікту, — Столтенберг

Політик розповів про це під час пресконференції, яка транслювалася в етері Еспресо.

«Коли ми говоримо про повномасштабну війну між Росією і НАТО, повинні розуміти, що масштаби руйнування і страждань будуть значно більшими й гіршими, ніж є зараз в Україні. Альянс зараз має завдання: дати надію Україні та безпрецедентну підтримку. У нас також є спільна відповідальність, щоб запобігти ескалації конфлікту в Україні. Ми прагнемо превентивно запобігти війні, адже агресія Росії запускає спільну відповідальність НАТО», — зазначив Столтенберг.

Генсек додав, що Північноатлантичний альянс змінив концепцію захисту східного флангу та підтримуватиме партнерів, яким загрожує російська агресія.

«Війна Росії проти України — це наймасштабніше вторгнення у Європі з часів ІІ світової війни, яке завдає українцям щоденних страждань. Ми бачимо, яку потугу та сміливість демонструють українці, аби донести це всьому світу. Ми підтримуємо наших партнерів, яким напряму загрожує просування конфлікту. Ми також надали вже близько 40 тис військових офіцерів у рамках командування і будемо продовжувати захищати територію, яку становить Альянс», — зауважив Єнс Столтенберг.