В НАТО застерегли Москву від втручання через рішення Болгарії вислати 70 «дипломатів» РФ

Про це йдеться у заяві речниці НАТО Оани Лунгеску.

«Рішення Болгарії вислати 70 російських співробітників як іноземних агентів є суверенним рішенням, яке потрібно поважати. Союзники по НАТО рішуче засуджують орієнтовану на примус поведінку та спроби Росії втручатися в наші демократичні процеси та інституції й націлюватися на безпеку наших громадян. Ми солідарні з нашим союзником Болгарією» — йдеться у заяві.

За інформацією болгарських ЗМІ, у російському посольстві працювали близько 150 людей.