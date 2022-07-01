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В НАТО застерегли Москву від втручання через рішення Болгарії вислати 70 «дипломатів» РФ

НАТО

Про це йдеться у заяві речниці НАТО Оани Лунгеску.

«Рішення Болгарії вислати 70 російських співробітників як іноземних агентів є суверенним рішенням, яке потрібно поважати. Союзники по НАТО рішуче засуджують орієнтовану на примус поведінку та спроби Росії втручатися в наші демократичні процеси та інституції й націлюватися на безпеку наших громадян. Ми солідарні з нашим союзником Болгарією» — йдеться у заяві.

За інформацією болгарських ЗМІ, у російському посольстві працювали близько 150 людей.

1 июля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия

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