Украина успешно завершила операцию по освобождению острова Змеиный

«Низкий поклон конструкторам и производителям украинской самоходной гаубицы «Богдана», сыгравшей важную роль в освобождении острова. Благодарность иностранным партнерам за предоставленные средства поражения», – отметил Валерий Залужный в Телеграм.

Он также поблагодарил всех, кто помогает защищать каждый метр украинской земли и верит в Вооруженные силы Украины.

Оперативное командование «Юг» в первой половине дня 30 июня сообщает в социальных сетях, что «в течение ночи, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров».

«Сейчас Змеиный покрыт пожаром, раздаются взрывы», – подчеркивается в сообщении.

Оценка освобождения острова

После освобождения острова Змеиный Россия потеряла свою силу в этой части Черного моря. Об этом сообщает РБК-Украина слова советника главы МВД Вадима Денисенко в эфире телемарафона.

«Нужно понимать, после того как мы уничтожили крейсер «Москва», россияне рассчитывали, что сделают из остров Змеиный такой себе авианосец, на который они поставят ПВО и смогут контролировать всю эту часть Черного моря», – сказал Вадим Денисенко.

По его словам, отмечает РБК-Украина, по сути, Украина нивелировала весь Черноморский флот России в этой части акватории Черного моря, практически при этом не имея своего.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля по 30 июня ориентировочно составили: личного состава – около 35600, танков ‒ 1573 единиц, боевых бронированных машин ‒ 3726, артиллерийских систем – 790 единиц.