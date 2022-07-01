Украина успешно завершила операцию по освобождению острова Змеиный

Россия оставила территорию острова Змеиный в Черном море, не выдержав ракетных ударов украинской армии. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 30 июня выразил благодарность защитникам Одесской области, «которые приняли максимальные меры для освобождения стратегически важного участка нашей территории».
«Низкий поклон конструкторам и производителям украинской самоходной гаубицы «Богдана», сыгравшей важную роль в освобождении острова. Благодарность иностранным партнерам за предоставленные средства поражения», – отметил Валерий Залужный в Телеграм.
Он также поблагодарил всех, кто помогает защищать каждый метр украинской земли и верит в Вооруженные силы Украины.
Оперативное командование «Юг» в первой половине дня 30 июня сообщает в социальных сетях, что «в течение ночи, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров».
«Сейчас Змеиный покрыт пожаром, раздаются взрывы», – подчеркивается в сообщении.
Оценка освобождения острова
После освобождения острова Змеиный Россия потеряла свою силу в этой части Черного моря. Об этом сообщает РБК-Украина слова советника главы МВД Вадима Денисенко в эфире телемарафона.
«Нужно понимать, после того как мы уничтожили крейсер «Москва», россияне рассчитывали, что сделают из остров Змеиный такой себе авианосец, на который они поставят ПВО и смогут контролировать всю эту часть Черного моря», – сказал Вадим Денисенко.
По его словам, отмечает РБК-Украина, по сути, Украина нивелировала весь Черноморский флот России в этой части акватории Черного моря, практически при этом не имея своего.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля по 30 июня ориентировочно составили: личного состава – около 35600, танков ‒ 1573 единиц, боевых бронированных машин ‒ 3726, артиллерийских систем – 790 единиц.
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