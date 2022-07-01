Український борщ потрапив до списку культурної спадщини ЮНЕСКО

Про це в Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
“Битва за борщ була розпочата ще до війни. І скільки б Маша Захарова не розповідала, що “книги з кулінарії заборонялися, а рецепт страви тримали в таємниці та забороняли готувати” і взагалі наш борщ — це “прояв екстремізму та нацизму”, цей “прояв екстремізму” тепер офіційно український, і офіційно під охороною ЮНЕСКО. Але ми із задоволенням будемо ділитися борщем і його рецептами зі всіма цивілізованими країнами. Та й з нецивілізованими теж, щоб у них було хоч щось світле, смачне та українське”, – йдеться в повідомленні Ткаченка.
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