Медіагрупи Ахметова, Коломойського й Пінчука втратили 90% рекламного ринку та звільнили сотні працівників ЗСУ збирає Армію дронів » Український борщ потрапив до списку культурної спадщини ЮНЕСКО Сьогодні, 1 липня, на 5-ому позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини за зверненням МКІП було внесено елемент “Культура приготування українського борщу” до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони. Про це в Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. “Битва за борщ була розпочата ще до війни. І скільки б Маша Захарова не розповідала, що “книги з кулінарії заборонялися, а рецепт страви тримали в таємниці та забороняли готувати” і взагалі наш борщ — це “прояв екстремізму та нацизму”, цей “прояв екстремізму” тепер офіційно український, і офіційно під охороною ЮНЕСКО. Але ми із задоволенням будемо ділитися борщем і його рецептами зі всіма цивілізованими країнами. Та й з нецивілізованими теж, щоб у них було хоч щось світле, смачне та українське”, – йдеться в повідомленні Ткаченка.