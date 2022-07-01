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Український борщ потрапив до списку культурної спадщини ЮНЕСКО

Український борщ потрапив до списку культурної спадщини ЮНЕСКО

Сьогодні, 1 липня, на 5-ому позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини за зверненням МКІП було внесено елемент “Культура приготування українського борщу” до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони.

Про це в Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

“Битва за борщ була розпочата ще до війни. І скільки б Маша Захарова не розповідала, що “книги з кулінарії заборонялися, а рецепт страви тримали в таємниці та забороняли готувати” і взагалі наш борщ — це “прояв екстремізму та нацизму”, цей “прояв екстремізму” тепер офіційно український, і офіційно під охороною ЮНЕСКО. Але ми із задоволенням будемо ділитися борщем і його рецептами зі всіма цивілізованими країнами. Та й з нецивілізованими теж, щоб у них було хоч щось світле, смачне та українське”, – йдеться в повідомленні Ткаченка.

1 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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