У НАТО не має списку озброєння, яке не можна було б постачати в Україну – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Енс Столтенберг заявив, що Альянс підтримує ідею постачання Україні різних типів озброєння, і він не має списку зброї, яку не можна було б постачати.

Джерело: Столтенберг на пресконференції після саміту НАТО в Мадриді 30 червня

Пряма промова генсека НАТО: «Ми підтримуємо ідею постачання великої кількості сучасного озброєння, зокрема сучасної західної техніки різних видів. Ви бачили всі ці оголошення. Були й нові оголошення, які пролунали на цьому саміті.

І завдання НАТО допомогти Україні перейти від старого озброєння радянських часів до сучасного озброєння за стандартами НАТО.

І, звичайно, у нас немає списку озброєння, яке ми включаємо або виключаємо (з поставок – ред.). Україні потрібний широкий спектр сучасного важкого озброєння стандарту НАТО, і про це також йшлося на цьому саміті».

Деталі: За словами Столтенберга, зараз усі живуть «у більш небезпечному» та «більш непередбачуваному світі», де «в Європі фактично йде гаряча війна, з масштабними військовими діями», але ситуація може ще погіршитися.

Тому зараз, щоб запобігти можливому зіткненню Росії та НАТО, перед Альянсом стоїть два завдання.

Перше – надавати підтримку Україні. І друге – не допустити ескалації за межами України.

Пряма мова Столтенберга: «НАТО та союзники надають безпрецедентну підтримку Україні. Ми нарощуємо підтримку і ми погодили пакет на цьому саміті. Але ми також несемо основну відповідальність ​​за запобігання ескалації за межами України. Ось чому НАТО не бере участі у наземному конфлікті. Ми підтримуємо нашого партнера Україну, якого високо цінуємо, але ми не є частиною конфлікту».

Деталі: За його словами, з цієї ж причини вони збільшили свою присутність у східній частині Альянсу. Це зробили для того, щоб «унеможливити прорахунок, нерозуміння в Москві щодо готовності НАТО захищати кожен дюйм своєї території».