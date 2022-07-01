США не видят, чтобы Китай пытался уклониться от санкций в отношении России

Соединенные Штаты не фиксировали фактов уклонения Китая от санкций или поставок военного оборудования России, заявил в четверг высокопоставленный представитель администрации, добавив, что ограничительные, принятые ранее на этой неделе, были направлены против определенных китайских компаний, а не против правительственных структур.

Во вторник Министерство торговли США внесло пять китайских компаний в черный список за предполагаемую поддержку российской оборонной промышленности.

Соединенные Штаты предупреждали Пекин о последствиях, в том числе о санкциях, если Китай будет оказывать материальную поддержку российской военной отрасли.

«Китай не оказывает им материальной поддержки. Это нормальные ограничительные меры в отношении организаций, которые представляли интересы России», — заявил в интервью «Рейтер» высокопоставленный представитель администрации Байдена, имея в виду черный список Министерства торговли США.

«Мы не видели, чтобы КНР систематически… поставляла военное оборудование в Россию», — сказал источник.

Китай отказался осудить действия России в отношении Украины и раскритиковал радикальные западные санкции против Москвы. Пекин также заявляет, что не оказывал военной помощи России или Украине, но предпримет «необходимые меры» для защиты прав своих компаний.

Внесение той или иной компании в черный список Министерства торговли означает, что американским поставщикам нужна лицензия, прежде чем они смогут поставлять товары компаниям, оказавшимся в списке. Однако в список Минторга были внесены десятки других организаций и компаний, в том числе в странах-союзниках, таких как Великобритания и Литва.