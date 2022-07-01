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Росія вбила в Україні 343 дитини

Росія вбила в Україні 343 дитини

Станом на ранок 1 липня 2022 року більше ніж 978 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 343 дитини загинуло та понад 635 поранено.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

“Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 339, Харківській – 185, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31”, – йдеться в повідомленні.Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Нагадаємо, що російські військові знищили дитячий садок №117 у Маріуполі. Його відвідували майже 300 дітей.

1 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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