Прогноз погоди на вихідні 2–3 липня: зі спекою і грозами

Найближчого вікенду в Україні, за даними Sinoptik.ua, буде спекотно, однак при цьому в багатьох областях пройдуть сильні дощі з грозами.

Погода на вихідних

На всій території країни вдень у вихідні пануватиме спекотна погода – +27…+30 °С. У середньому на градус спекотніше очікується в Одеській, Миколаївській та Черкаській областях. На щастя, вночі від спеки можна буде трохи перепочити. Так, у західних областях термометри покажуть +16…+19 °С, у Центрі та на Півдні – +14…+16 °С, на Півночі та у східних регіонах – +11…+15 °С.

У суботу в Рівненській, Волинській, Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській областях, а також на Закарпатті очікуються грози. На прогулянку, шопінг чи зустріч варто захопити парасольку, оскільки негода може затягнутися на цілий день. У неділю дощі прийдуть у Житомирську та Вінницьку області. На решті території країни в суботу та неділю яскраво світитиме сонце, тому ретельно захищайтеся від нього головними уборами, одягом із легких натуральних тканин та косметичними засобами з SPF (не нижче 50). Також не забувайте про водний баланс – активно пийте звичайну воду (не менше 2 л на день) та сезонні компоти.

Алергопрогноз

Захисні маски все ще знадобляться алергікам – в Україні зберігається висока концентрація пилку лучних трав у повітрі. Рекомендуємо приймати душ та прати одяг після кожної прогулянки та по можливості встановити в помешканні один із сучасних бризерів.

Погода в понеділок

4 червня дощі та грози очікуються у південних областях України (крім Херсонської), а також у Центрі, на Півночі та Сході (за винятком Луганської області). Термометри при цьому покажуть до +31…+32 °С вдень і +17…+20 °С вночі. У західних областях погода на початку тижня буде спекотною та сухою – до +29…+31 °С вдень та +17…+19 °С вночі.

Народні прикмети та вірування

Якщо в день Зосими (2 липня) зранку падав дощ, наші пращури готувалися до затяжної негоди. Вважалося, що зливи можуть тривати кілька тижнів. Утім, якщо 3 липня, в день Мефодія, павуки активно плели павутину, найближчі дні, навпаки, мали бути теплими та ясними.