Позиція Китаю щодо України змінюється через події на фронті

Про це в ефірі Еспресо сказав китаєзнавець Олесь Гончар.

«Китайці заперечують можливість порівняння (подій в Україні і ситуації з Тайванем), тому що для Китаю — тайванське питання внутрішнє. Вони можуть порівнювати Тайвань з Кримом і Україною — це територія, яку вони вважають своєю. Будь-яка держава, яка визнає Тайвань як незалежну країну — Китай розриває дипломатичні зв’язки з цією країною. Спроба проголосити незалежність Тайваню викличе війну, але її можуть проголосити лише тайванці, а не США чи інша країна», — зазначив він.

Експерт додав, що у Китаю щодо України чітка позиція.

«Вона має декілька пунктів, вони проти втручання, проти війни як способу вирішення суперечок. Вони не засудили Росію, але засудили війну, потім вони підтримали територіальну цілісність України, але не сказали «в межах визнаних кордонів». З цією позицією треба працювати. Вона може змінюватися, вона змінюється під фактом подій на фронті», — заявив Гончар.

За його слоавами, у Китаї побачили, що українська армія дає відсіч

«Тепер Китай і Тайвань дуже активно вивчають досвід бойових дій в Україні і показник для КНР було те, що російська армія, на яку вони орієнтувались, вони не здатна боротися з невеликою, але мотивованою армією. І це для Китаю — це також буде великий фактор», — підсумував він.