Магнитно-резонансная томография и КТ: цена, показания, особенности обследования

Для обследования пациентов с целью постановки точного диагноза могут быть назначены разные методы обследования. Одним из эффективных и безопасных является магнитно резонансная томография цена которой зависит от объема и сложности исследования, особенностей изучаемой области.

Показания и особенности проведения МРТ

Магнитно-резонансная томография может проводиться с контрастом и без него, причем в первом случае она длится немного дольше и стоит дороже. Эта неинвазивная безопасная методика назначается для исследования разных систем и органов.

В процессе исследования получают 3D изображение, которое дает полную картину о состоянии здоровья пациента. Отсутствует лучевая нагрузка, поэтому МРТ разрешено беременным и детям.

Примерная длительность такой томографии составляет до 40 минут без контраста, и зависит также от исследуемой области. К основным показаниям к проведению МРТ относят сильные головные боли и мигрени, головокружения, потеря сознания, нарушения слуха, памяти, зрения, позвоночные грыжи, бесплодие, рассеянный склероз, сосудистые патологии, подозрения на онкологию, боли в грудной клетке и пр.

Есть и противопоказания, среди которых психические расстройства, эпилепсия, импланты из металла, искусственный хрусталик, слуховой аппарат, кардиостимуляторы, инсулиновая помпа и др.

Поэтому перед обследованием следует проконсультироваться со специалистом. Особой предварительной подготовки к МРТ не требуется. Расшифровкой результатов занимается квалифицированный диагност, так как для этого нужны профессиональные знания и опыт.

Показания, особенности, подготовка к КТ

Еще одним информативным и безопасным методом обследования является компьютерная томография. К основным показаниям относят:

головные боли и обмороки без явной причины;

подозрение на онкологию (доброкачественные или злокачественные новообразования);

боли в области позвоночника с онемением конечностей;

черепно-мозговые травмы;

диагностика различных травм и контроль лечения;

визуализация при проведении операций и др.

КТ может быть традиционной или спиральной, учитывая разновидность аппарата, способ движения платформы и сканера. Записаться на КТ можно по ссылке https://omegamc.ua/ru/kt-v-kieve.html в частном медицинском центре Киева по доступной стоимости.

Есть абсолютные противопоказания, среди которых психические и неврологические расстройства, период беременности, аллергия на контраст, почечная и печеночная недостаточность, болезни щитовидной железы, металлические пластины и др.

Особого внимание заслуживает компьютерная томография с введением контраста внутривенно. Перед обследованием обязательна консультация специалиста и сдача анализа на креатинин с целью оценки состояния почек. В любом случае независимо от типа обследование потребуется направление от лечащего врача.