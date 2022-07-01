«Левада-центр»: в России наблюдается снижение внимания к событиям в Украине

Внимание к войне в Украине среди россиян постепенно снижается, при этом поддержка действий российской армии по-прежнему держится на высоком уровне.

Против так называемой спецоперации выступает около 20 процентов опрошенных.

Об этом говорят результаты свежего опроса «Левада-центра».

Кроме того социологи зафиксировали нарастающую уверенность граждан России в том, что «военная спецоперация» затянется на срок от полугода и дольше. Видимо, поэтому большинство респондентов, как и прежде, выражают обеспокоенность событиями в Украине.

По данным «Левада-центра», за ситуацией вокруг Украины внимательно следят больше половины населения (55%). Из них 24% делают это «очень внимательно», остальные – «довольно внимательно». Эти показатели несколько ниже, чем в мае.

Внимательнее всего за происходящим вокруг Украины следят люди в возрасте 55 лет и старше, в этой же возрастной преобладают те, кто поддерживают «спецоперацию». В большей степени не одобряют военную кампанию москвичи (среди них проводился отдельный опрос) и в целом молодежь.

Напомним, война в Украине идет уже свыше четырех месяцев. Все это время в России несмотря на усилившиеся репрессии происходят антивоенные акции. По данным независимого проекта Antiwarriors, суммарная аудитория российских телеграм-каналов, выступающих против войны, составляет более 250 тысяч человек.

«Не все россияне пользуются официальной информацией даже при нынешнем положении с независимыми СМИ в стране»

Никакой массовой поддержки населением войны и курса Кремля нет, уверен российский оппозиционный политик Леонид Гозман. По его мнению, налицо только то, что называется пассивной поддержкой. А снижение внимания к событиям в Украине он объясняет усталостью россиян от войны и «бесконечного вранья» официальных лиц и ведомств по поводу нее.

«Поддержка в значительной степени идет от людей, которые либо все хорошо понимают и радуются этому, но сами воевать не собираются, либо от тех, кто вообще толком не знает, что происходит, – утверждает собеседник Русской службы «Голоса Америки». – Люди живут своей жизнью и элементарно не знают, что творится вокруг, точнее не особо стремятся погружаться в проблемы, которые лично их пока не касаются».

По большому счету им, к великому сожалению, наплевать, что происходит на Украине, полагает политик. «Впрочем, то же самое, по-моему, было бы, случись война где-нибудь в Тамбове, – допустил он. – Такое у нас общество, где общих чувств и переживаний на самом деле очень мало. Отсюда многие наши беды».

Еще хуже то, что российские власти сами живут в мире телевизора – в реальности, которую себе придумали, констатировал Леонид Гозман: «Поэтому им кажется, что если не говорить про болевые точки, то их как будто бы и нет. Они также верят, что у них абсолютная монополия на информацию. Но это не так, не все россияне пользуются официальной информацией даже при нынешнем положении с независимыми СМИ в стране».

При желании всегда можно найти альтернативный источник новостей, резюмировал политик.

«Данные исследований могут очень сильно меняться в зависимости от того, кому, как и какие вопросы задаются»

В свою очередь сопредседатель Московской Хельсинкской группы, учредитель Сахаровского центра Вячеслав Бахмин в интервью Русской службе «Голоса Америки» признался, что совершенно не доверяет соцопросам, фиксирующим стабильно высокий рейтинг президента и поддержку основной массы населения кремлевского курса.

«Потому что данные исследований могут очень сильно меняться в зависимости от того, кому, как и какие вопросы задаются, – подчеркнул он. –По свидетельству многих социологов, они получают около 80 процентов отказов респондентов отвечать. Это же должно быть чем-то мотивировано?»

Как представляется правозащитнику, если бы люди твердо выступали за то, что происходит в Украине, они не стали бы отказываться отвечать социологам. «А отказываются, очевидно, те, кто не хочет открывать свою настоящую позицию». Так что меня выкладки социологов ни в чем не убеждают. Не говоря уж про то, что и мотивация ответов бывает очень разной», – подытожил сопредседатель Московской Хельсинкской группы.

«Люди боятся говорить то, что думают»

Аналогичных взглядов придерживается и главный редактор «Ежедневного журнала» Александр Рыклин. По его словам, любая социология в авторитарных конструкциях – вещь крайне условная.

«А социология во время войны вообще непонятно, к чему привязана, – аргументирует он. – И она не отражает с моей точки зрения никакой реальности. Конечно, люди видят, что набухает кровавый нарыв в стране, но боятся говорить то, что думают. Поэтому и социологам они отвечают, условно, в таком стиле: да, я за войну, только отстаньте от меня.

Нет сегодня никакой социологии в России, заключил журналист.