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Кількість загиблих від ракетного удару по Одещині зросла

Окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Білгород-Дністровському районі Одещини

Про це повідомляє ОК «Південь», передає міськрада Одеси.

«Внаслідок нічного ракетного удару літаками стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря по Білгород-Дністровському району Одещини, 3 ракетами Х-22 вражено багатоквартирний будинок та дві бази відпочинку», — йдеться в повідомленні.

Станом на 05:30 виявлено 17 загиблих, з них 1 дитина, надано медичну допомогу 31 постраждалій особі, серед яких 4 дитини та вагітна жінка. З-під завалів врятовано з 8 людей, з них 3 дитини. Важких поранених госпіталізовано.

Наразі рятувальні роботи тривають. В місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи.

Раніше пресслужба ДСНС повідомляла, що загинуло 14 людей та постраждало 30 (з них 3 дитини). Підрозділами ДСНС тоді з-під завалів було врятовано 7 людей (з них 3 дитини).

Також близько 01:00 у Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло 3 особи (з них 1 дитина) та одна постраждала.

1 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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