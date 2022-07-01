Канада надасть Україні 39 бронемашин бойової підтримки

Про це пише канадський суспільний мовник CBC.

В межах саміту лідерів НАТО в Мадриді прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Канада працює над завершенням угоди щодо надання Україні 39 броньованих машин бойової підтримки. Вони були призначені для канадської армії, але замість цього будуть перенаправлені до України.

«Легка броньована техніка, яку ми надішлемо, буде надзвичайно ефективною. Ми просто раді допомогти, і ми продовжуватимемо шукати та реагувати на речі, які їм потрібні»,- сказав Трюдо журналістам після завершення саміту.

Видання повідомляє, що українці також отримають додаткові шість камер з високою роздільною здатністю для використання на турецьких безпілотниках «байрактар».