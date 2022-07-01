Голова Єврокомісії назвала кроки, які Україна має здійснити для успішної євроінтеграції

Для успішного продовження євроінтеграції Україна повинна посилити боротьбу з корупцією, знизити вплив олігархів та ухвалити закон про ЗМІ.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступ по відеозв’язку перед Верховною Радою, повідомляє Главком.

“Україна отримала статус кандидата на членство у Європейському Союзі. Та, щоб зберегти цей статус, та продовжити євроінтеграцію, Києву слід провести ряд реформ і призначити керівників антикорупційної прокуратури та антикорупційного бюро”, – сказала голова Єврокомісії.

Фон дер Ляєн заявила, що Україна – єдина країна у Східному партнерстві Європи, яка ухвалила антиолігархічний закон. Також президентка Єврокомісії, яка у травні відвідала Київ, наголосила на реформі Конституційного суду.

Законодавство необхідне для процедур відбору суддів відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії. Інститути повинні ожити, щоб вони могли задовольнити сподівання вашого народу. Або подумайте про надмірний вплив олігархів на економіку. Сьогодні Україна – єдина країна у Східному партнерстві Європи, яка ухвалила закон, покликаний зламати контроль олігархів над вашим економічним та політичним життям. І я хвалю вас за це Урсула Фон дер Ляєн

Також, за словами очільниці Єврокомісії, Верховна Рада має прийнятий закон про ЗМІ, “який приведе українське законодавство у відповідність до чинних стандартів ЄС та наділить повноваженнями незалежного регулятора ЗМІ”.