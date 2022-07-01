Джонсон не видит оснований для прекращения огня между Россией и Украиной

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вывод российских войск с острова Змеиный в Черном море является признаком того, что Украина одержит победу в войне.

По словам Джонсона, уход с острова, где российские войска подвергались непрекращающимся атакам со стороны Украины, показывает, что «России вновь пришлось отступить».

Он сказал, что «в конечном итоге Путину не удастся удержать страну, которая не примет» оккупацию.

Джонсон заявил об этом на закрытии саммита НАТО в Мадриде, где последствия российского вторжения в Украину стали доминирующей темой.

По мнению Джонсона, Россия должна быть вытеснена со всех территорий, которые она оккупировала в феврале, и в данный момент «похоже, не о чем говорить» в плане прекращения огня.