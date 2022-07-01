Байден: Україна отримає 600 танків, близько 500 одиниць артилерії

Президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає масштабну військову допомогу від країн-союзників. Про це він повідомив на брифінгу за підсумками саміту НАТО 30 червня.

За його словами, понад 50 країн пообіцяли надати військову допомогу Україні, що є «глобальними зусиллями на підтримку України».

За його словами, Україна отримає від союзників 140 000 протитанкових систем, 600 танків, близько 500 артилерійських систем та 60 000 снарядів до них, реактивні системи залпового вогню, протикорабельні системи та системи протиповітряної оборони.

Окремо він наголосив, що Україна отримає від союзників додаткові ракетні системи HIMARS. Точних термінів постачання згаданих озброєнь Байден не називав.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що Україні для перемоги у війні потрібні 1000 гаубиць, 300 РСЗВ, 500 танків, 200 одиниць бронетехніки та 1000 БПЛА. У Міноборони також заявляли, що Україні потрібно 100 РСЗВ західного зразка, щоб перейти у контрнаступ та звільнити захоплені Росією території.